Den Nachwuchs begeistern

Creglingen.Im Handwerk wird Nachwuchs händeringend gesucht. Allerdings können offene Ausbildungsplätze nur mit mäßigem Erfolg besetzt werden.

In Creglingen hat sich das Handwerk mit der Realschule auf den Weg gemacht, diesem Trend entgegenzuwirken. Mit einem „Handwerkertag“ versuchen die Beteiligten, das Handwerk bei den Jugendlichen wieder ins Bewusstsein zu rücken.

Weiteres Ziel der Aktion, an der zehn Handwerksbetriebe aus dem Creglinger Stadtgebiet teilnehmen, ist es, den Schülern die Vielfalt des Handwerks vor Ort näherzubringen und Lust auf eine Ausbildung zu machen. Die Vielfalt zeigt sich dadurch, dass die Betriebe elf verschiedene Gewerke präsentieren können.

Bereits im März wurden die achten Klassen im Fach „WBS“ (Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung) über das Projekt informiert und die Betriebe erhielten die Möglichkeit sich zu präsentieren. Über ein Motivationsschreiben durften die Schüler ihr Interesse am „Handwerkertag“ bekunden und sich bei einem Betrieb anmelden. Gut ein Drittel der Achtklässler, 17 Schüler, nehmen die Möglichkeit dieses Praktikums wahr. Während des Praxistags können die Heranwachsenden viele Facetten der Betriebsfelder kennenlernen und erleben. Betreut werden sie dabei nicht selten vom Inhaber des Betriebs.

Nicht nur für die Schüler bietet die Teilnahme am „Handwerkertag“ positive Effekte. Auch die Betriebe sehen in der Zusammenarbeit die Möglichkeit zu profitieren: Einerseits bietet sich ihnen die Chance, die Schüler für das Handwerk zu begeistern, des Weiteren ist der direkte Kontakt zu den Heranwachsenden hilfreich, wenn es darum geht, weitere Praktika oder im besten Falle eine Ausbildung anzubahnen.

Man muss anerkennen, dass eine Ausbildung in der Industrie, gemessen an der Bezahlung, für Heranwachsende oft lukrativer erscheint. Auf den zweiten Blick bietet das Handwerk aber ungeahnten Raum für Kreativität – nicht zuletzt, weil man selbst etwas erschaffen kann. Darüber hinaus bietet das Handwerk nach einer Ausbildung zahlreiche Aufstiegschancen: Über Weiterbildungen kann der Weg zum Techniker oder Meister gegangen werden. Daneben ist auch der Gang in die Selbstständigkeit denkbar.

Aufgrund der positiven Resonanz ist von Seiten der Realschule angedacht, den „Handwerkertag“ als weiteren Baustein der Berufs- und Studienorientierung dauerhaft an der Schule zu etablieren. Deshalb wurde der „Handwerkertag“ ausgeweitet und wird nochmals am 2. Mai durchgeführt. rsc

