Den Schülern spannende Projekte angeboten

Creglingen.Am Informationsabend der Kooperation Schule-Wirtschaft präsentierten sich namhafte Firmen der Region und offerierten den Schülern der Realschule Creglingen einmalige Projekte in ihren Betrieben.

Für das Kooperationsprojekt 2018/2019 gewann die Realschule Creglingen die Firmen Laukhuff GmbH & Co. KG in Weikersheim, die Firma Wirthwein AG, die Firma Karl Schnell aus Creglingen, bk group aus Endsee und die Firma CeraCon GmbH aus Weikersheim.

Richtig bewerben

Die Berufs- und Studienorientierung hat einen besonderen Stellenwert an der Realschule Creglingen. Den Schülerinnen und Schülern werden in einer eigens aufgestellten Woche der Berufsorientierung Möglichkeiten aufgezeigt, in speziellen Seminaren Kompetenzen und Fähigkeiten mit an die Hand geben und alles Wichtige rund um Bewerbung und Berufsfindung vermittelt.

Diesbezüglich hatte die RSC alle Neuntklässler zu einem besonderen Informationsabend eingeladen. Bis auf den letzten Platz war die Cafeteria gefüllt, und gespannt wurden die Projektideen der Kooperationsfirmen erwartet. Die Firmen begeisterten und motivierten die Anwesenden, was auch im zweiten Teil des Abends beim direkten Dialog mit den Ansprechpartnern der Firma ohne Zweifel zu erkennen war.

Die Schülerinnen und Schüler werden sich nun auf einen der begehrten Projektplätze bewerben und können dabei ihre erlernten Fähigkeiten beim Schreiben eines Bewerbungsschreibens beziehungsweise im Vorstellungsgespräch unter Beweis stellen.

Die Projekte sind so spannend und vielseitig wie nie zuvor: Sei es die Planung und Fertigung eins Hirschgeweihs aus Edelstahl bei der Firma Karl Schnell, die Herstellung einer Designer-Holzuhr und einem Metallsmartphonehalter bei der Firma Laukhuff oder ein selbst geplantes, entwickeltes und hergestelltes Kunststoffteil bei der Firma Wirthwein.

Oder etwa die Planungsbegleitung eines Fashionstores mit Baustellenbegehung mit der bk group. Möglich wäre auch eine Einbindung bei CeraCon in ein Projekt zur Temperierung von Kunststoffen.

Bürgermeister Uwe Hehn ermutigte abschließend die jungen Leute nochmals, diese Chance zu nutzen und bei einem Projektplatz zuzugreifen.

