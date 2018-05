Der Glaube als Lebensanker

Anzeige

Lichtel/Creglingen.Der Anker als Symbol des christlichen Glaubens stand im Mittelpunkt der Konfirmationen in Lichtel und Creglingen. Pfarrer Tilman Staak gestaltete sie bildhaft für 24 junge Menschen.

„Heute nehmt ihr den Anker in beide Hände – den Anker, auf dem groß das Wort Glaube steht. Diesen nehmt ihr und werft ihn heute aus!“, betonte Tilman Staak in seiner Festpredigt an beiden Orten. Mit diesem Anker bekämen die Konfirmandinnen und Konfirmanden Sicherheit und Halt in ihrem Leben.

Musikalisch reich gestaltet waren beide Gottesdienste: In der Nikolauskirche Lichtel sang der Männergesangverein Oberrimbach/Lichtel. In der Creglinger Stadtkirche St. Peter musizierte die Posaunenchöre Archshofen/Blumweiler-Schmerbach sowie ein Elternchor. Das Grußwort des Kirchengemeinderates sprach in Lichtel Erika Junker und in Creglingen Petra Menikheim.