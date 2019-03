Der Haushalt 2019 in Zahlen

Der Creglinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag in Waldmannshofen auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserversorgung verabschiedet.

Der Gesamthaushalt des Eigenbetriebs Wasser beläuft sich auf 1,23 Millionen Euro, davon 1,01 Millionen Euro im Erfolgsplan und 213 800 Euro im Vermögensplan. Die Rücklage beläuft sich auf rund 63 000 Euro.

Im Eigenbetrieb Abwasser beträgt das Gesamtvolumen 3,33 Millionen Euro. Im Erfolgsplan sind es 1,76 Millionen Euro, im Vermögensplan 1,57 Millionen Euro. Die Rücklage zum 1. Januar 2019 betrug knapp 60 000 Euro.

Die Sinkkastenreinigung im Stadtgebiet Creglingen wurde seit 2012 von einer Firma aus den neuen Bundesländern ausgeführt. Diese Firma hat den Vertrag gekündigt. Der Gemeinderat vergab die Leistung deshalb neu, und zwar an die Firma Folz aus Bad Kreuznach. Die gesamte einmalige Leerung kostet 4480 Euro, in eineinhalb Jahren sind 13 441 Euro.