Die Angst in Mut verwandeln

Creglingen.Das Nachbarschaftstreffen (NBT) für den Kirchendisdrikt Creglingen findet am Dienstag, 29. Januar, von 13.30 bis zirka 16.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Creglingen statt. Zu Gast ist die Creglinger Pfarrerin Fraukelind Braun. Sie referiert zum Thema „Angst in Mut verwandeln – Frauen in der Bibel, was sagen sie uns heute?“. Neben den theologischen Impulsen von Braun bleibt noch genügend Zeit für Gespräche und gemeinsames Singen. In altbewährter Weise, wird Margret Stier die Lieder am Klavier begleiten. Zusätzlich gibt es eine musikalische Umrahmung durch Bärbel Buß. Veranstalter sind der Bezirksarbeitskreis Frauen und das NBT-Team Creglingen. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.01.2019