Die Hälfte strebt Berufsausbildung an

Creglingen.Ein schönes und gemütliches Ambiente sowie eine familiäre Atmosphäre boten die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 9 der Grund- und Werkrealschule Creglingen ihren Gästen.

Die Anwesenden wurden von den Absolventen durch ein buntes Programm geführt. Passende Ansprachen, kleine Spiele für das Publikum, Quizeinlagen und eine Diashow mit Bildern aus dem Schulalltag rundeten das gelungene Programm ab. Konrektor Markus Häfner sprach den Schülern Mut zu, die Herausforderungen im Leben anzunehmen. Seine Rede passte er dabei gezielt an die Abschlussfahrt der Klasse 9 an. Diese führte die Schüler nach Hamburg. So verglich er zum Beispiel die Zukunft der Schülerinnen und Schüler mit dem Containerhafen Hamburg, welcher der Anfang einer großen Reise über ruhiges, manchmal auch stürmisches Gewässer in alle Welt sein könne. Neue Wege gehen, nicht stehen bleiben, positiv denken, an sich glauben, jedoch auch die nötige Anstrengungsbereitschaft auf eben diesen Wegen nicht missen zu lassen – dies waren die Wünsche des Klassenlehrers René Kirchhof für seine ehemaligen Schützlinge.

Zum Abschied erhielten jede Schülerin und jeder Schüler der Abschlussklasse 9 noch ganz persönliche Worte sowie ein individuelles Geschenk vom Klassenlehrer. Die Zeugnisübergabe war dann sehr feierlich. Alle Schülerinnen und Schüler erhielten ihr Abschlusszeugnis durch den Konrektor Markus Häfner – zwei Schülerinnen und ein Schüler erhielten dabei einen Preis. Es ist es sehr erfreulich, dass die Schulart „Werkrealschule“ wieder zeigen konnte, welch wichtigen Beitrag sie für die Entwicklung der Kinder leistet.

50 Prozent der Schüler streben im Anschluss eine Berufsausbildung an. Folgende Schülerinnen und Schüler haben den Hauptschulabschluss erfolgreich abgelegt: Monika Benc, Jana Döppert, Mira Viktoria Fehér, Jana Göpfert (P), Viktoria Kraft (P), Lena Reichel, Lana Täuscher, Andreas Hauf (P), Enis Pollomi, Fabio Preuß, Andreas Storr, Pascal Weid.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019