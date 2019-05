Die Pläne bleiben undurchsichtig

S eit 2016 gibt es Planungen zur Errichtung eines Seniorenpflegeheims auf dem privaten Grundstück/Flurstücknummer 1513/1 in Creglingen zwischen Waldstraße und Craintaler Weg (die FN berichteten mehrfach).

Der erste Plan wurde innerhalb einer Gemeinderatssitzung abgelehnt, weil das Gebäude allzu gewaltig dimensioniert war. Etliche Gemeinderäte konnten damals darüber hinaus meiner Argumentation als Anliegerin folgen, dass es auch verkehrstechnisch nicht tragbar und gerade für Bewohner mit einem Rollstuhl absolut nicht erreichbar sei.

Ein zweiter Plan wurde von der Firma Glöckle-Bau aus Schweinfurt 2017 vorgestellt. Diesem Plan stimmte der Gemeinderat zu. Über Unzulänglichkeiten bezüglich der Verkehrsanbindung wurde offenbar nicht mehr gesprochen! Nun sollte wohl alles ganz schnell gehen, man betonte, dass eine rasche Entscheidung und ein zeitnaher Baubeginn unumgänglich seien. Der Noch-Eigentümer des Grundstücks ließ alle Obstbäume fällen, kümmerte sich anschließend aber nicht um die Entsorgung des Totholzes.

Eine mögliche Folge wäre gewesen, dass sich im Geäst Vögel einnisten und damit den Baubeginn hätten verzögern können. Nun beschloss Bürgermeister Hehn, den städtischen Bauhof mit der Entsorgung der Stämme und des Schnittguts zu beauftragen.

Dies geschah an zwei Tagen – zum Teil unter Einsatz von schwerem Gerät – im Jahr 2017, auf Kosten der Gemeinde und rechtzeitig vor der Begehung des Geländes durch eine Naturschutzbeauftragte. Anschließend wurde eine Bebauungsplanänderung des Baugebietes beschlossen und sämtliche Einsprüche von Anliegern abgewehrt.

Auf den konkreten Bauplan, geschweige denn auf den Baubeginn warten die Creglinger bis heute. Als ich diesbezüglich auf dem städtischen Bauamt bei Frau Zehnder nachfragte, wurde mir gesagt, dass die Verhandlungen mit dem Noch-Eigentümer des Grundstücks nicht abgeschlossen seien. Somit sei alles überhaupt noch nicht „in trockenen Tüchern“.

Warum schreibe ich also diesen Leserbrief? Nun, Mitbürger sprechen mich immer häufiger an, ob wir als Anlieger vielleicht wieder Einspruch erhoben hätten und sich der Baubeginn – auf dem Gelände muss immerhin noch ein bestehendes Wohngebäude abgerissen werden – deshalb verzögere.

Nein, wir haben keinen Einspruch mehr erhoben! Die „Gerüchteküche“ brodelt lediglich, was wir vor allem der fehlenden Transparenz in dieser Sache zu verdanken haben, denn sowohl die Gemeinderäte als auch der Bürgermeister erachten es offenbar nicht für notwendig, in dieser für viele Menschen so wichtigen Sache ein offenes Wort an die Bürger zu richten. Schade eigentlich, oder?

