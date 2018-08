Doppel-Veranstaltung wird zu Publikumsmagnet

Über ein volles Haus freuten sich Maschinenring Östlicher Tauberkreis und Manz-Backtechnik bei Erntefest und „Sichelhenke“ im Industriegebiet Hörle oberhalb des Stadtteils Münster.

Münster. Zu einem sonntäglichen Publikumsmagnet entwickelt sich die schon zur Tradition gewordene gemeinsame Sichelhenke und Erntefest in Creglingen-Münster. Gemeinsam feierten am Samstag und Sonntag der Maschinenring östlicher Tauberkreis und die Backofenmanufaktur Manz im Gewerbegebiet Hörle das Erntefest und die Sichelhenke, einen vergessenen Erntedank. Für Jung und Alt gab es viel zu erleben und natürlich auch zu kosten. Der Einsatz des Multicopters wurde besonders bestaunt. Dieser Modellflugkörper mit mehreren Propellern ist wegen der militärischen Nutzung negativ belegt. Es wurde vorgeführt, welche friedlichen Nutzungen dieses zukunftsträchtige Gerät bietet. So können PV-Anlagen kontrolliert, Nützlinge ausgebracht, der Pflanzenbestand kontrolliert und tierische Schädlinge wie Wildschweine mit der Wärmebildkamera entdeckt werden.

In den Hallen der Firma Manz lockten die durchgehend angebotenen Koch- und Backvorführungen. Die Vielfalt des Brotes und der Backwaren konnte mit Augen und Mund erfahren werden. Grillmeister Edgar Ernst lockte mit farbenfrohen Gerichten. Am Samstag wartete morgens das Weißwurstfrühstück und dann der Seniorenstammtisch des Maschinenrings mit einem Grußwort der Markelsheimer Weinkönigin Constanze Schmitt. Ein wahrer Ohren- und Augenschmaus war der Auftritt der „Jazz Dancers“ aus Röttingen. Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst den Pfarrerin Simone Mielke unter musikalischer Begleitung der Reiner Musikanten gestaltete. In ihrer Predigt bezog sich sie auf biblische und heutige Reiseandenken.

Vielfältiger Einsatz

Die vielfältige Arbeit des Maschinenrings östlicher Tauberkreis e. V. mit seinen über 800 Mitgliedern wurde anhand des eindrucksvollen Maschinenparks nicht nur für die Landwirte deutlich. Der Maschinenring bot im Kinderparadies des Familienservice Main-Tauber zahlreiche Attraktionen. Keine Langeweile kam beim Kinderschminken, auf der Hüpfburg oder beim Wettangeln auf. Die Jugendfeuerwehr Creglingen präsentierte sich mit einer Spritzwand und beim Stand des Landwirtschaftsamtes Bad Mergentheim war es neben allerhand Information möglich sich einen Milchshake selber zu erstrampeln. An beiden Tagen konnten die Wagyu-Rinder der Familie Rinder bestaunt und gestreichelt werden. Diese Rinder liefern hochwertiges Fleisch und sind an den Menschen gewöhnt.

Zu dem zünftigen Fest gehört auch Essen und Trinken. Erstmals war Familie Albrecht aus Nassau mit Braten vom Schwäbisch-Hällischen Schwein mit selbstgemachten Spätzle vertreten.Viele regionale Erzeuger boten Produkte an.

