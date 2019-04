Dorf in bunte Kulturmeile verwandelt

Ausnahmezustand in Finsterlohr: Das 7. Künstlererwachen lockte die Menschen in Scharen an. Sie wurden nicht enttäuscht: über 50 Aussteller sorgten für einen bunten Markt.

Finsterlohr. Der Creglinger Stadtteil Finsterlohr platzte am Sonntag aus allen Nähten: Trotz anfänglich eisiger Temperaturen um den Gefrierpunkt erwies sich das alle zwei Jahre stattfindende „Künstlererwachen“ im Lauf

...