Dorffest in Archshofen

Archshofen.Als ideales Ziel für eine Wanderung oder einer Radtour auf dem Taubertalradweg bietet sich am Sonntag, 19. Mai, das Dorffest im und am Dorfgemeinschaftshaus in Archshofen an.

Bei Musik und Gesang in gemütlich geselliger Atmosphäre sind alle Besucher zum Verweilen willkommen. Das Sonntagsprogramm beginnt um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchores. Im Anschluss gibt es Mittagstisch.

Gegen 14 Uhr werden die Archshöfer Chöre ihre Gäste musikalisch durch den Nachmittag begleiten. Die Chorgemeinschaft Creglingen-Archshofen-Niederrimbach, unter der Leitung von Ernst Preininger wird den gesanglichen Part übernehmen und der Posaunenchor, der von Friedrich Ströbel geleitet wird, die instrumentalen Darbietungen.

Eine große Hüpfburg für die kleinen Besucher wird zum Toben und Spielen auf dem Lindenplatz aufgebaut.

