Drechsler hilft bei Holzarbeiten

Creglingen.Alternative zum Wegwerfen: das Familienzentrum Creglingen organisiert am 20. Juli das nächste Repair Café. An diesen Samstagvormittag gibt es den Treff bereits zum siebten Mal im Begegnungszentrum „Komm“ in der Hauptstraße 39.

Von 10 bis 12 Uhr können kaputte Gegenstände aller Art mitgebracht werden, egal ob Elektro/Elektronik, EDV, Holz oder Mechanik. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Reparateuren wird dann nach einer Lösung gesucht.

Keine Dienstleistungen

Geräte, Werkzeug und Kleber sind laut Veranstalterin vorhanden, teilweise auch Kleinteile. Natürlich mache es trotzdem Sinn, spezielle (Ersatz-)Teile selbst mitzubringen.

Erika Weimer vom Familienzentrum weist Interessierte außerdem darauf hin, dass es sich um einen Nachbarschaftsdienst und nicht um eine Dienstleistung handelt. Das gemeinsame Werkeln und der Spaß am Tüfteln stünden dabei im Vordergrund.

Im Team des Repair Cafés gibt es auch einen gelernten Drechsler, der seine Fähigkeiten der Allgemeinheit gerne zur Verfügung stellt.

Wer Holzreparaturen oder Drechselarbeiten mitbringen möchte, kann sich vorab mit Kurt Wagner telefonische unter der Nummer 07933 / 20076 abstimmen.

Auch in der Werkstatt

Da die entsprechenden Werkzeuge nicht im Repair Café zur Verfügung stehen, kann man sich auch direkt mit dem Drechsler in der Werkstatt verabreden.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird am Samstag pro Person nur ein Gegenstand angenommen. Kaffee und Kuchen werden auf Spendenbasis angeboten.

Die weiteren Creglinger Repair Café-Termine sind: 28. September und 16. November.

