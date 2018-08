Drei reizvolle Strecken locken

Anzeige

Creglingen.Die Wanderfreunde Creglingen veranstalten am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Auguste, zum 39. Mal ihre internationalen Volkswandertage. Dazu gehört auch der 21. Kinder- und Jugendwandertag DVV Junior Serie. Jeder, der Lust an Bewegung hat und etwas von der Gegend rund um Creglingen sehen will, kann teilnehmen. Die Veranstaltung richtet sich auch an Jogger, Nordic Walker und Dauerläufer. Los geht es an beiden Tagen schon um 6.30 Uhr. Gestartet werden kann am Samstag bis 14 Uhr und am Sonntag bis 12 Uhr an der Stadthalle.

Zielschluss ist am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Zur Auswahl stehen wieder drei Strecken. Die fünf Kilometer sind in erster Linie für Einsteiger und ältere Wanderer gedacht, die zehn Kilometer für geübte und Genusswanderer und die zwanzig für leistungsorientierte Wanderer, Jogger und Dauerläufer.

Die fünf Kilometer lange Strecke führt von oberhalb der Straße nach Craintal und auf dem Radweg auf der anderen Seite der Tauber zurück, während die zehn und zwanzig Kilometer langen Strecken die Sportler bis nach Erdbach führen. Dort ist dann Streckenteilung. Die Zehn-Klometer-Strecke geht über Craintal auf dem Radweg zurück in die Kieselallee, während die Zwanzig-Kilometer-Strecke über Reinsbronn und durch den Klosterwald an fünf Windkraftanlagen vorbei wieder nach Erdbach und dann über Craintal zurück nach Creglingen führt.