Drei Tage im Zeichen der Kultur

Die Band kann auf über 100 Auftritte und zwei Alben zurückblicken. Erste Höhenluft schnupperten „Hazel The Nut“ bereits mit namhaften Bands wie „Manfred Mann’s Earth Band“, „SDP“ und „Madsen“. In ihrer Heimat Würzburg wurden sie im Jahr 2015 zur mainfränkischen Band des Jahres gekürt. Für die Besucher gibt es die volle Ladung Pop-Punk. „Hazel the nut“ sind ab zirka 22.30 Uhr zu hören.

Zuvor (ab zirka 21 Uhr) hat die Newcomer-Band „Der Mensch ist fehlbar“ ihren Auftritt. Von trashigem Punk bis hin zu selbstreflektivem, kritischem Raggae-Rap: Die Musikrichtungen sollen grenzenlos ineinander fließen.

Die Theatergruppe Doredräwer Schäftersheim gastiert am Samstag, 14. April, um 20 Uhr mit einer besonderen Weinprobe in Reinsbronn. Gewürzt wird die Weinprobe nämlich von der Theatergruppe mit einem Märchen – mit welchem, sei hier noch nicht verraten.

Sechs edle weiße und rote Tropfen werden in Reinsbronn kredenzt, und dazu gibt es einen Ausflug ins Märchenreich. Das Wein-Märchen stammt aus der Feder von Andrea Riegler-Seyffer und Tanja Jacoby- Fleuchaus und hat ein weltbekanntes Vorbild. Erzählt wird das Märchen von Jutta Gromes, in Szene gesetzt wird es von einer Reihe bekannter und neuer Gesichter der Theatergruppe Doredräwer. Für diese Veranstaltung gibt es Karten im Vorverkauf unter www.ticketburner.de und unter der Telefonnummer 09848/9693961.

