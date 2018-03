Dreister Diebstahl während Trainings

Anzeige

Creglingen.Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Freitagabend während des Fußballtrainings in Creglingen.

Ein Dieb hatte sich als neuer Mitspieler ausgegeben und dann Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und eine EC-Karte gestohlen, als er sich während des Trainings auf dem Trainingsgelände des FC Creglingen in der Rothenburger Straße unter einem Vorwand alleine in die Kabine begab. Anschließend verabschiedete er sich vorzeitig beim Trainer.

Die betroffenen Spieler konnten den Diebstahl rechtzeitig feststellen und den Dieb nach kurzer Verfolgung festhalten. Er war gerade dabei, in das Auto seines mutmaßlichen Komplizen einzusteigen, der ihn abholen wollte. Der Fahrer flüchtete, konnte aber im Rahmen der Fahndung von der Polizei angehalten und ebenfalls festgenommen werden.