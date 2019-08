Ehrenamtlichen Einsatz zum Brückenerhalt geleistet

Münster.Seit geraumer Zeit war die hintere Umgehungsbrücke am Badesee in Münster wegen großen Schäden im Brückenbelag für alle Arbeits - und Versorgungsfahrzeuge gesperrt worden. Der Zahn der Zeit hatte den dicken Holzbohlen stark zugesetzt und sie schwammig und brüchig werden lassen.

Sanierung beschleunigen

Die betroffenen Arbeiter, welche den See und sein Umfeld für Badegäste mähen und sauber halten, Nutzer des angrenzenden Zeltplatzes, aber auch Aufsichtspersonal wie die DLRG mussten unangenehme Umwege in Kauf nehmen, um auf die andere Seite zu gelangen.

Um diesem Umstand während der Hauptbadezeit ein Ende zu setzen, beschlossen Camper und Fischer kurzerhand die Sanierung der Brücke zu beschleunigen und sich eigeninitiativ zu engagieren. Die Stadt Creglingen besorgte zeitnah neue Eichenbalken, Campingplatzbesitzer Jens Hausotter aus Münster und Ernst Dudek der Vorsitzende des Fischereiverein Creglingen organisierten einige weitere Helfer aus dem eigenen Umfeld und schon ging es los. Eine Stromversorgung wurde eingerichtet, per Dampfstrahler wurde die Brücke erst einmal gereinigt. Erst dann kam das gesamte Ausmaß der Schäden zum Vorschein.

Zwei Druckluftstationen

Zwei Druckluftstationen mit Schlagschraubern versehen dienten zum Entfernen von fast 500 überdimensionalen Holzschrauben. Am zweiten Tag wurden mehrere Arbeitsplätze eingerichtet, um die neuen Rohbalken mit genau den gleichen Ausschnitten, Löchern und Senkungen zu versehen wie es die morschen alten Beläge hatten. Acht Zentimeter dicke Eichendielen bearbeitet mit 13 Millimeter dicken Bohrern ( (und dabei 486 mal durchgestoßen), da kamen die Maschinen vor Ort schnell an ihre Grenzen. Zum Glück hatte man vorgesorgt und genügend Gerätschaften zur Hand.

Hand in Hand

Das ganze Team arbeitete im Lauf der Zeit immer besser zusammen und alles ging Hand in Hand. Das Wetter meinte es gut und bei großer Hitze konnten die Arbeiten am späten Nachmittag bis auf einige Streichvorgänge abgeschlossen werden. Ein kleines Team von Freiwilligen Helfern kann stolz sein, auf ihren Beitrag zum Wohle der Allgemeinheit, aber auch für Natur und Umwelt, und die Gäste am Münster-Badesee erfreuen sich der kurzen Wege. Den Gemeinden dürften solche von engagierten Bürgern durchgeführten Aktionen doch sehr willkommen sein, wenn der eine oder andere Euro dafür weiterhin im Stadtsäckel bleiben kann. edc

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019