Eigene Werte reflektieren

Creglingen.Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg, das Jüdische Museum Creglingen, die Ökumenische Flüchtlingshilfe Main-Tauber Kreis und die Jugendhilfe veranstalteten als Kooperationspartner ein interkulturelles Jugendseminar in den Räumen des Main-Tauber-Instituts in Creglingen.

Jugendlichen aller Religionen und Kulturen sollte die Gelegenheit gegeben werden, außerhalb des schulischen Rahmens, ins Gespräch zu kommen. Insgesamt haben sich 20 Schüler von verschiedenen Schulen bereit erklärt, sich an dem Austausch zu beteiligen, u.a. haben Schüler des Gymnasiums Weikersheim teilgenommen.

Sebastian Hobrack, Lehrer an der israelitischen Schule in Stuttgart, wurde von Angelika Vogt aus dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg unterstützt. Nach einer Begrüßung durch Helmut Wörrlein, dem Vorstandsvorsitzenden der Jugendhilfe Creglingen, lud Angelika Vogt zu der ersten Übung „Tandem der Vielfalt“ ein. Innerhalb von 30 Sekunden wurden bisher fremde Personen aufgerufen, ihr Wertesystem zu reflektieren und sich in den willkürlich ausgewählten Paarungen auf ein gemeinsames Lied, Essen, Farbe, einen besonderen Wert in der Familie etc. zu einigen. Keine leichte Aufgabe.

In einem Brainstorming zu Themen des Seminartags stellte sich heraus, dass man sich der Unterschiedlichkeit, aber auch der Gemeinsamkeiten der Werte von Kulturen und Religionen widmen wolle. Anhand von zwei exemplarischen Planspielen näherte man sich der Problematik.

„Kreuzfahrt“ mit Problemen

Den Start machte das Spiel „Kreuzfahrt“. Nach einem Schaden an einem Kreuzfahrtschiff müssen sich die drei Gruppen Matrosen, Küchencrew und Touristen in die Rettungsboote begeben. Im Gepäck hat jede Person sechs Werte, die ihm sehr wichtig erscheinen. Im Laufe des Spieles nehmen die Probleme zu. Letztlich kreisen die Aufgaben um die Reduzierung der vorhandenen Rettungsboote und damit auch der Verteilung mit Priorisierung der eigenen oder dann gemeinsam ausgewählten Werten.

In der anschließenden Diskussion hat man gemerkt, dass die Teilnehmenden sich im Plenum mit ihrem eigenen Wertesystem und das der anderen auseinandersetzen mussten. Dabei haben die Teilnehmenden schnell gemerkt, dass die Vorstellungen der anderen abweichen können und diese deutlich subjektiv geprägt sind. Das Üben eines Konsenses war zum Teil nicht sehr leicht und diskutabel. In dem nächsten Spiel „Ninas Geschichte“ wird ein Ereignis vorgestellt, an dem mehrere Personen beteiligt sind. Hier soll nun eine Sympathieliste für die in der Geschichte teilnehmenden Personen erstellt werden. Es entbrannten heiße Diskussionen.

Die Teilnehmenden mussten lernen, sich bezüglich des Wertesystems auch in andere Standpunkte hinein zu versetzen und auch hier wieder Konsens in Bezug auf Wertigkeiten zu finden.

Ausgehend von dem Spiel entspann sich eine interessante Diskussion zum Beispiel über Ethik: „dürfen wir mit Hilfe von DNA-Manipulation den perfekten Menschen erschaffen?...“, religiöse Unterschiede: „…wie steht es tatsächlich um die Gleichheit von Mann und Frau in der Religion und in der Kultur?“ und Verantwortlichkeit in der Runde: „... kann eine Gesellschaft mit lauter „Ich-“bezogenen Menschen funktionieren?“ Eine Schülerin beendete die Runde mit dem eindringlichen Statement: „Schließlich macht der Mensch den Unterschied!“ Aus Rückmeldungen der Schüler war deutlich zu merken, dass noch länger hätte diskutiert werden können und wollen. Die Begeisterung für das Seminar war sehr hoch und eine Wiederholung wurde gewünscht und eingefordert. hw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019