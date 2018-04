Ein bunter Strauß an Angeboten

Anzeige

Dann ging Vorsitzender Alexander Horn in seinem Bericht auf die sehr positive Mitgliederentwicklung ein. 22 Neuzugänge gab es im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Weiterhin sprach er von einer sehr guten Zusammenarbeit mit seinem Vorstandsteam und würdigte den Einsatz der Helfer, ohne die die vielfältige Verbandsarbeit nicht möglich sei.

Über die Aktivitäten des VdK berichteten Schriftführerin Gabriele Köhler und Frauenbeauftragte Anita Wolfarth.

Regelmäßige Treffen

Köhler ging auf die regelmäßigen Monatstreffen, mit zwei Vorträgen über „General- und Vorsorgevollmacht“, sowie dem großen Thema „Diabetes“, der Mitgliederversammlung, dem musikalischen Nachmittag in der „Alten Posthalterei“ und der besinnlichen Weihnachtsfeier im Gasthaus „Zum grünen Baum“ in Finsterlohr ein.

Anita Wolfarth berichtete vom Besuch der Heckenwirtschaft in Archshofen, dem Muttertagsausflug zur Drehorgelfabrik „Deleika“ in Waldeck mit Besichtigung der Fabrik und Führung durch das Museum mit musikalischer Umrahmung einiger Drehorgeln, sowie der Besichtigung der Baumschule Engelhardt in Weidelbach, dem Grillfest am FC-Vereinsheim und dem schönen zweitägigen Jahresausflug in den Bayrischen Wald mit Kutschfahrt auf dem alten Salzhandelspfad, dem Spaziergang entlang des barrierefreien Baumwipfelpfades, der Wanderung um den kleinen Arbersee und dem Besuch des Glasdorfes „Weinfurtner mit Vorführungen eines Glasbläsers, sowie dem Besuch der Eisdiele „Michelangelo“ in Creglingen mit Besuch eines Bauchredners.

Des weiteren gab sie einen Ausblick auf die Muttertagsfahrt am 26. Mai in die Töpferei „Hasenmühle“ in Weinsberg, sowie einer Schifffahrt entlang des Neckars. Anmeldungen zur Muttertagsfahrt nimmt ab sofort Anita Wolfarth entgegen.

Kassiererin Eva Amon gab einen zufriedenstellenden Einblick in die Finanzen des Ortsverbandes.

Für den Kreisverband sprach Wolfgang van Dorp aus Edelfingen ein Grußwort, verbunden mit einem Streifzug durch die aktuellen Angebote des VdK. Er informierte über Änderungen bei der Erwerbsminderungsrente sowie dem neuen Sachgebiet „Wohnraumberatung“. Hier können sich Mitglieder Beratung holen zum eventuellen Umbau oder Änderungen in der Wohnung.

Als nächstes stand die Wahl der gesamten Vorstandschaft an. Nicht mehr zur Verfügung stellten sich Albert Rücker (aus gesundheitlichen Gründen) und Gisela Geuder (Wegzug).

Einstimmig gewählt

Dann wurden folgende Mitglieder einstimmig gewählt: Vorsitzender bleibt wie bisher Alexander Horn, stellvertretender Vorsitzender ist Rainer Gorke (neu), Kassiererin Eva Amon, Schriftführerin Gabriele Köhler, Frauenbeauftragte Anita Wolfarth, Beisitzer Gerhard Schwab und Roswitha Täuscher (neu), Kassenprüfer Otto Bruder und Helmut Budig.

Im Anschluss wurden die Ehrungen langjähriger Mitglieder von Alexander Horn und Anita Wolfarth vorgenommen.

Mit dem silbernen Treueabzeichen für zehnjährige Mitgliedschaft im VdK wurden Gabriele Gundel, Gabriele Köhler, Inge Kretschmer, Inge Rupp, Gertrud Schambortzki, Alexander Horn, Kurt Gerlinger, Hermann Köhler, Alexander Mödinger, Manfred Pauer, Gerhard Schwab und Helmut Spielmann geehrt. gk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018