Ein neues Zuhause für Insekten geschaffen

Creglingen.Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Kindergarten Oberrimbach und der Creglinger Firma Wirthwein ist ein neues Projekt entstanden: ein Insektenhotel.

Im Rahmen des „Mint-Ec“-Projektes, bei dem man sich um die Förderung der sogenannten „Mint“-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bemüht, entstehen jedes Jahr neue „Werke“: Nachdem 2018 ein Osterhase aus Moosgummi und ein Dekovogel aus Holz angefertigt wurden, bastelten die Wirthwein-Azubis mit den Kindern vor kurzem ein Insektenhotel.

Durch die Kooperation stärken die Auszubildenden ihre sozialen Kompetenzen und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Natürlich ist es auch eine Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag. Und auch für die Kinder sind die Mint-Ec-Tage etwas besonderes: Zusammen wird geplant, besprochen und anschließend gebaut.

Traum vom „Eigenheim“

In diesem Jahr verwirklichten zwölf Kinder mit fünf Auszubildenden den Traum vom „Eigenheim“ für Insekten. Zuvor lernten die Kinder viele Details über Bienen, den natürlichen Kreislauf auf einer Blumenwiese und das morgendliche Honigbrot.

Die Auszubildenden hatten sich bei einer Schulung in der Gewerblichen Schule Künzelsau vorbereitet. So erfuhren sie wichtiges über Ordnung und Sorgfalt sowie das Erläutern von Arbeitsschritten. Auch ein kleiner Erste-Hilfe-Kurs und eine pädagogische Einführung in die Arbeit mit Kleinkindern gehörte dazu.

Zunächst begann man in Gruppen mit der Anfertigung von Skizzen. Als es dann endlich soweit war, mit dem Sägen sowie Bohren anzufangen, kam große Freude auf. Schon bald war die Fassade fertiggestellt und das Projekt konnte zur Gestaltung des Innenlebens übergehen. Dafür mussten Hölzer, Ziegelsteine und weitere Materialien in Form gebracht werden.

Großer Spaß mit heißem Leim

Beim nächsten Termin mussten die fertigen Etagen, bei denen nun auch mit Ton gearbeitet wurde, verbunden und in den Holzrahmen gesetzt werden. Dabei hatten die Kinder Lösungsvorschläge wie Holzleim, Nägel und Heißkleber. Besonders beim Leimen hatten die Kleinen großen Spaß und so stand ziemlich schnell das fertige Insektenhotel im Kindergarten. Der letzte Arbeitsauftrag war das Aufstellen des Insektenhotels, wo die Kinder voller Stolz kräftig mit anpackten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019