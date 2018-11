Eine fantastische Reise

Creglingen.Das in Reutsachsen lebende Paar Michaela und Thorben Schmitt gastiert am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr im Romschlössle zu einer multimedialen Autorenlesung.

Die Beiden waren schon bei Markus Lanz und in der SWR-Abendschau und touren momentan durch die Bundesrepublik und signierten ihr Buch auch auf der Frankfurter Buchmesse. In ihrem umgebauten Mercedes reisten sie zusammen mit ihrem einjährigen Töchterchen Romy entlang der Panamericana von Alaska bis Feuerland. 19 Länder, knapp 100 000 Kilometer und zwei Jahre später kehrten sie vom amerikanischen Superkontinent zurück und hatten die wohl schönste Reiseerinnerung im Gepäck: den vierten Passagier – ihren mittlerweile ein Jahr alten Sohn Levi, geboren in der mexikanischen Karibik. Ihre Reiseerlebnisse hat Michaela Schmitt in dem Buch „Ausreißer“ festgehalten. Mit beeindruckenden Bildern von gewaltigen Canyons und Bergmassiven, gigantischen Gletschern und einsamen Wüsten, tropischen Regenwäldern und weißen Karibikstränden erleben die Besucher hautnah diese fantastische Reise mit. Veranstalter sind die Buchhandlung Schönberger und die öffentliche Bücherei. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018