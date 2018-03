Eine „schwarze Null“ lässt für die Zukunft hoffen

Anzeige

In seinem Rückblick erwähnte Danner das Dorfladenfest, das „hervorragend gelaufen“ sei sowie die Tombola beim Kunsthandwerkermarkt „Künstlererwachen“. Im Ladengebäude selber habe es nur kleinere Umgestaltungen gegeben. Das Kompetenzteam, das sich mit Fragen rund um den Dorfladen befasst, habe sich bewährt und treffe sich durchschnittlich einmal im Quartal. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, stellte der GbR-Vorsitzende fest.

Kassier Walter Glück stellte den Kassenbericht vor. Demnach gibt es einen kleinen Gewinn. „Insgesamt ist unsere Ausgangslage sehr gut und wir sind mittlerweile gerüstet für künftige Unwägbarkeiten,“ betonte der Kassier. Einen erheblichen Anteil daran hat die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Dorfladens. Sie habe ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet. Das Darlehen, mit dem die PV-Anlage finanziert worden war, ist abbezahlt, weil man immer wieder Sondertilgungen vorgenommen hat.

Der Blumweilener Ortsvorsteher Herbert Ulm leitete auch die Wahlen zum Vorstand, aus dem Willi Schurz und Holger Gehringer ausschieden. Fritz Danner würdigte den Einsatz der nach neun Jahren Ausgeschiedenen. Dem neuen Vorstand gehören an: Fritz Danner, Walter Glück, Klaus Geißendörfer, Hermann Gehringer, Bernd Scheuenstuhl und Manfred Rost. Diese sechs bestimmen in Kürze den Vorsitzenden, den Kassier und den Schriftführer.

Der Geschäftsführer der Bezugs- und Absatzgenossenschaft (BAG) Creglingen, Wilfried Kleinschroth, freute sich, in diesem Jahr „ohne Hiobsbotschaften“ nach Finsterlohr gekommen zu sein. Im letzten Jahr noch hatte die BAG, die den Dorfladen betreibt, aufgrund sinkender Umsatzzahlen den weiteren Betrieb in Frage stellen müssen. 2017 sei die Bilanz positiv, „wir haben endlich die schwarze Null,“ sagte Kleinschroth. Daran sehe man, dass sich Beharrlichkeit auszahle, ergänzte der Geschäftsführer. Lob und Anerkennung zollte Kleinschroth dem Dorfladen-Team. Auch dank weiterer Kostenoptimierung sei es gelungen, einen kleinen Gewinn auszuweisen. Der Umsatz habe leicht gesteigert werden können. „Wenn es so weiter geht, dann gibt es seitens der BAG keine Probleme mit der Zukunft des Dorfladens,“ bekräftigte Wilfried Kleinschroth, der von einem „sehr schönen Laden“ sprach, der es wert sei, erhalten zu bleiben.

Fritz Danner würdigte die Treue der BAG zum Dorfladen: „Es ist stark, dass ihr uns die Stange gehalten habt“. Ihm sei aber auch klar, dass der Bestand des Ladens mit der Kundschaft stehe und falle: „Entscheiden tun letztlich die Käufer,“ so Danner. Im nächsten Jahr feiert der Dorfladen sein zehnjähriges Bestehen. „Wir werden uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen“, versprach der GbR-Vorsitzende. Man dürfe nicht vergessen, dass der Laden auch Arbeitsplätze schaffe und seit seiner Eröffnung vor rund neun Jahren schon über eine Million Euro Umsatz erwirtschaftet habe.

Unter den Besuchern war auch der Aufsichtsratsvorsitzende des BAG Hans-Friedrich Ott. Auch er stimmte in das Lob für die positive Entwicklung mit ein, verwies aber darauf, dass man die Schräubchen nicht aus den Augen verlieren dürfe, an denen man drehen könne.

