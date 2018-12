Einstimmung auf besinnliche Zeit

Bieberehren.Traditionell in der Adventszeit rufen die Bieberehrener musischen Vereine zum Konzert in die Pfarrkirche St. Peter und Paul auf, um ihre Zuhörer musikalisch auf die Weihnachtstage einzustimmen.

In stimmungsvolles Licht getaucht und voll besetzt war die Pfarrkirche, als Organist Hermann Vogel das Konzert an der Orgel mit einer Fuge in c-moll eröffnete. Von der Empore her folgten die Liedbeiträge der Hermannsingers und des Sängerkranzes Bieberehren unter Leitung von Susanne Totzer, die gemeinsam auftraten und mit ihrem vollen Gesang überzeugten.

Die Trachtenkapelle Bieberehren unter der Leitung von Matthias Engel hatte vor und im Altarraum Platz genommen. Abwechslungsreich reichte auch dieses Jahr wieder das Programm von Klassik bis zu moderner Popmusik. Besonders das Schlagwerk hatte manch überraschenden Effekt parat. Einen Solopart übernahmen die jungen Klarinettisten Nathan Vieth, Lena Engel und Anna Sohn, die nach ihrem gekonnt vorgetragenen Solostück von Mozart im nächsten Block des Gesangvereins jeweils die Gesangsbeiträge musikalisch einleiteten.

Das Publikum ließ sich seine Begeisterung über das Konzert anmerken, als es beim letzten Lied „Macht hoch die Tür“ zusammen mit Musikern und Sängern aus voller Kehle in das große Finale einstimmte. Die Leistung der Sänger und Musiker wurden durch lang anhaltenden Applaus und stehenden Ovationen gewürdigt. Die großzügig gegebenen Spenden werden auch dieses Jahr wieder einem örtlichen Projekt zugeführt.

Dieses Jahr wird ein Teil des Geldes für die Renovierung eines Bildstockes verwendet, zum anderen für die Renovierung der Bucher Kunigundenkapelle. Anschließend trafen sich Darbietende und Publikum im alten Kindergarten, um bei Glühwein, Punsch und belegten Stangen, angeboten von den Ministranten, den gelungenen Abend ausklingen zu lassen. met

