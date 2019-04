Erfrischende Eiskugeln statt bunter Ostereier

Statt bunter Ostereier waren beim Ostermontagsmarkt Eiskugeln in allen Farbkombinationen gefragt.

Creglingen. Temperaturen um die 25 Grad sorgten für diese sommerliche Osterüberraschung. Knapp 50 Marktstände im Ortskern und zahlreiche offene Ladengeschäfte boten wieder ein besonderes Kauferlebnis.

Traditionell stehen aber die Kids im Mittelpunkt. Neben den ersten Erfahrungen mit dem Bogenschießen, dem Ausprobieren eines Elektroscooters und der Fahrt auf einem Kinderkarussell konnten die Kinder dank des Creglinger Reitvereins per Pony durch das Städtchen spazieren.

Buntes Rahmenprogramm

Für Karl Haag, gemeinsam mit Uli Schumann Hauptorganisator des seit 2011 von der Interessensgemeinschaft Creglinger Bürger durchgeführten traditionellen Ostermontagmarkts, war neben dem tollen Wetter vor allem das jährlich wechselnde bunte Rahmenprogramm Hauptgrund für den großen Erfolg.

Doch auch die Stadtverwaltung mit dem Bauhofpersonal stand unterstützte die Veranstaltung unbürokratisch. Groß war deshalb die Freude, dass es ab der „Kaffeezeit“ kaum ein Durchkommen in der Hauptstraße gab.

Stark frequentiert waren auch die Gastronomiebetriebe mit Außenanlagen und Eisverkauf. Nicht zu beneiden war der Osterhase, der in seinem „dicken Fell“ stets bestens gelaunt Süßigkeiten an Groß und Klein verteilte. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Oberländer Musikanten mit einem Platzkonzert am Eingang der Innenstadt.

Fast genau ins „Schwarze“ traf Lou mit ihren acht Jahren beim Bogenschießen. Viel Aufmerksamkeit zog die Streetbunnycrew auf sich, aber nicht wegen ihres Outfits, dem Hasenkostüm, sondern vor allem wegen ihres großen Engagements für soziale Einrichtungen unterschiedlichster Art: finanziell, aber auch mit Tatkraft und Einsätzen vor Ort.

„Biker“ engagieren sich

Den als gemeinnützig eingetragenen Motorradfahrer-Verein gibt es in Deutschland bereits seit 2011, in der Region seit 2013. In diesen Zeit haben die „Biker“ schon fast 20 000 Euro gesammelt. Viel beachtet war in diesem Jahr der Flohmarkt rund um das evangelische Gemeindehaus. Der Reinerlös kommt dem Förderverein „Sonnenschein“, einem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser im Main-Tauber-Kreis zugute.

Wie Michael Hess, Regionalansprecher der Gruppe Unterfranken/Creglingen bestätigte, übernehmen die Mitglieder alle Kosten rund um die Aktionen, damit die gespendeten Beträge zu 100 Prozent weitergeleitet werden können.

Der Verein wolle das Denken der Menschen verändern, die häufig nur den rasenden jungen Motorradfahrer sehen würden, der sein eigenes und das Leben anderer aufs Spiel setze, um schnellstmöglich voranzukommen.

Die Koordinatorin von „Sonnenschein“, Elsbeth Kiesel, freut sich schon heute auf die für Sonntag geplante Spendenübergabe im Wildpark, nach der Zusammenkunft aller um 10 Uhr bei der Firma Naser in Creglingen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019