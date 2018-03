Erich Nagel hält dem Verein seit 60 Jahren die Treue

Anzeige

Jahreshöhepunkt war das Sommerfest in Lichtel, im Herbst kam die Nachkärwe in Oberrimbach, eine Weinprobe wurde auch gemacht und kurz vor Weihnachten fand das Singen am Weihnachtsbaum in Wolkersfelden statt.

Die Entlastung des Vorstands beantragte Gerhard Kilian. Sie wurde einstimmig gewährt.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Erich Nagel geehrt und für 40 Jahre Friedrich Thürauf. Beiden erhielten eine Urkunde und eine Ehrennadel vom Sängergau. H. Krieger vom Hohenloher Sängergau übernahm die Ehrungen. In seinem kurzen Grußwort beglückwünschte er den gesamten Chor für den Sängerzuwachs. Es sei in der heutigen Zeit nicht mehr einfach, neue Sänger zu Gewinnen. Vorsitzender Reinhold Gehringer dankte in seinem Schlusswort allen, die zum Gelingen der Feste beigetragen haben. Auch dem Chorleiter und dem gesamten Gremium dankte er für die gute Zusammenarbeit. Im Anschluss wurde eine kurze Reise zurück ins Jahr 1970 gemacht: Ein Diavortrag über das 20-Jahr-Jubiläum des MGV wurde gezeigt. Mit vielen Erinnerungen an diese Zeit endete die Generalversammlung. mb

