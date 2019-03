Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum

Creglingen.Der Betreuungsabgeordnete der Grünen, MdL Hermino Katzenstein, ließ er sich gemeinsam mit Kreisvorstandsmitgliedern der Grünen Main-Tauber von der Jugendhilfe Creglingen über aktuelle Probleme informieren.

Der Landtagsabgeordnete wurde, so eine Pressemeldung der Grünen, von Psychologin Gabriele Bachem-Böse empfangen. Sie schilderte die Entwicklung der Jugendhilfe Creglingen von den Anfängen 1952 bis heute, die aktuell zirka 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf etwa 200 Vollzeitstellen beschäftigt. Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz Anfang der 90er Jahre wurden neben den stationären, auch ambulante Hilfen geschaffen. Inzwischen ist die Jugendhilfe Creglingen mit stationären Wohngruppen im gesamten Landkreis vertreten. Ambulante Hilfen bietet sie auch in den benachbarten bayerischen Landkreisen an.

„Für die Betreuten der Jugendhilfe gab es schon immer einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum“, klagte Bachem-Böse, „mit der Zuwanderung hat sich dieser Mangel nochmal deutlich verschärft“. Dabei handle es sich um „süße junge Männer mit freundlichem und höflichem Auftreten“. Unter den Geflüchteten finde sich das gesamte Spektrum einer Gesellschaft.

Probleme der Finanzierung

Die gesetzlichen Regelungen für Asylbewerber hätten in Creglingen seltsame Folgen gehabt. Sie durften beispielsweise nicht den Schulbus nach Weikersheim benutzen, weil der über bayerisches Gebiet fährt, die Flüchtlinge aber das Land Baden-Württemberg nicht verlassen dürfen.

Hermino Katzenstein versprach, sich für eine Ausnahmeregelung in solchen Fällen einzusetzen.

Eine erhebliche Schwierigkeit für die Jugendlichen sei der Übergang von einem Ausbildungsabschnitt zum nächsten. Während der eine mit den Sommerferien ende, beginne der nächste erst danach. Zwischen den beiden Abschnitten bestehe eine Finanzierungslücke, weil kein Kostenträger dafür zahle.

Ein weiteres Thema waren „Systemsprenger“, Kinder die überall abgewiesen werden und die niemand mehr steuern kann. Sie habe es schon immer gegeben, berichtete Bachem-Böse, „sie werden aber mehr und immer jünger“. Die Jugendhilfe habe für solche Kinder eine Stabilisierungsgruppe eingerichtet. Die übliche Personalausstattung einer regulären Wohngruppe mit einer Erzieherin für acht Jugendliche, reiche in diesen Fällen aber nicht aus.

Ein weiteres bürokratisches Hindernis trete auf, wenn die Jugendlichen BAFöG beantragen. Hierfür benötigen sie hierfür die Unterschrift und Einkommensnachweise ihrer Eltern. In vielen Fällen bestehe zu diesen jedoch kein Kontakt mehr, weshalb der Antrag nicht bearbeitet werde. Gabriele Bachem-Böse wünscht sich, dass in solchen Fällen das Jugendamt die erforderliche Unterschrift leisten darf. Außerdem bemängelte sie, dass es im Main-Tauber-Kreis keine Förderschule für Erziehungshilfe gibt und entsprechende Schulplätze fehlten.

Abschließend warb Bachem-Böse für eine Mitgliedschaft oder Spenden für den Verein Creglinger Sofa. Er vergebe z.B. Kredite an Jugendliche zum Erwerb eines Führerscheins, der beruflich gebraucht werde. Hermino Katzenstein zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der Jugendhilfe und versprach, sich für die Lösung der angesprochenen Probleme einzusetzen. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019