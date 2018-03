Anzeige

münster.Wie in jedem Jahr, eine Woche vor Ostern, findet in der Maschinenhalle im Creglinger Teilort Münster das Starkbierfest statt. Am Samstag, 24. März, unterhalten ab 20 Uhr die Herrgottstaler Musikanten mit abwechslungsreicher Blas- und Stimmungsmusik. Um 20.30 Uhr erfolgt der Bieranstich durch Bürgermeister Uwe Hehn. Fest im Programm verankert, steht gegen 22 Uhr der Baumstammsägewettbewerb, bei dem Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt sind. pm/Bild: Herrgottstaler