Fester Bestandteil des Sportangebots

Creglingen.Kurz vor dem Beginn der neuen Sportabzeichensaison wurden in Creglingen die Sportabzeichen an die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler verliehen.

Die beiden Sportabzeichenprüfer Jutta Schmider und Michael Frank hielten zunächst einen kurzen Rückblick und überreichten die Sportabzeichen für das Jahr 2018 an die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler.

Vorjahreswerte nicht ganz erreicht

Mit 29 abgelegten Sportabzeichen wurden die Vorjahreswerte zwar nicht ganz erreicht, allerdings ist es erfreulich, dass sich der gemeinsame Sportabzeichentreff des FC Creglingen und des TV Creglingen mittlerweile als fester Bestandteil des Creglinger Sportangebots etabliert hat.

Über ein Jugendsportabzeichen in Bronze am Ehrungsabend freute sich Manuel Stetter (drei Wiederholungen). Silber erreichten Lukas Frank (2) und Adrian Brand (2). Das Abzeichen in Gold ging an Anna Katzschner (5).

Im Erwachsenenbereich erfüllten Svenja Geyer (1) und Anna Zeller-Herbst (1) die Anforderungen in Bronze. Silber ging an Frieder Stetter (5) und Jutta Schmieder (5). Über ein goldenes Sportabzeichen freuten sich Susanne Stirmlinger (2), Günter Marquardt (4), Manuela Stodal (4), Marion Wörrlein-Rost (4), Margit Beck (5), Eckhard Beck (5), Katrin Stetter (5), Stefan Rost (6), Beatrix Kemmer (9) und Michael Frank (14). pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019