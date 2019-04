Festlich und voller Abwechslung

Creglingen.„Festlich und abwechslungsreich“ – so wurde das Konzert, das der Kunstverein Romschlössle Creglingen in der gut besuchten evangelischen Stadtkirche in Creglingen veranstaltete, in der Vorschau angekündigt.

Zu Gast war das Rothenburger Reichsstadtblech unter der Leitung von Herbert Meißner, der auch durch das Programm führte. Und in der Tat wurde der stimmungsvolle Abend diesem Programmtitel gerecht.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Kunstvereins, Elfriede Güllich, erklangen im ersten Teil überwiegend bekannte Werke aus der Barockzeit wie die berühmte „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel, der diese Suite anlässlich des Aachener Friedens 1748 schrieb; dann die nicht minder bekannte „Wassermusik“, die Händel für eine Bootsfahrt auf der Themse bei London für den damaligen König Georg I. komponiert hatte. Die mächtigen Klänge der neun Blechbläser erfüllten mit majestätischem und stets sauber intoniertem Klang den hohen Kirchenraum der Stadtkirche.

Präzise Rhythmik

Ein absolutes Highlight des Konzertabends war zweifellos der Säbeltanz von Aram Chatschaturjan.

Zu den Bläsern gesellte sich dabei noch Lorenz Palm an den Drum Sets, der mit präziser rhythmischer Begleitung für den mitreißenden Schwung sorgte. Lang anhaltender und begeisterter Beifall war der verdiente Lohn für diese brillante Darbietung des Ensembles.

Im zweiten Teil ging das Konzert über, wieder mit Schlagzeugunterstützung, zu swingenden, ja mitunter jazzigen und fetzigen Titeln wie „Gospel Hall“ und dem Louis Armstrong -Titel „Just a closer walk“.

Die Besucher brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Sie dankten den Rothenburger Musikern mit großem und Beifall für den eindrucksvollen Abend, der mit zwei ruhigen Zugaben ausklang. khr

