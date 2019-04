Festliche Jubiläumskonfirmationen in Creglingen

Creglingen.Vier Jahrgänge trafen sich zur Jubiläumskonfirmation, um ihre silberne, goldene (Bild links), diamantene (Bild Mitte) und eiserne-/Gnadenkonfirmation (Bild rechts) zu feiern. Der festliche Gottesdienst mit Überreichung einer Erinnerungsurkunde und anschließendem Abendmahl, wurde von Pfarrerin Fraukelind Braun gefeiert. In ihrer Predigt ging sie auf die Haute Couture von Paulus ein. Mit herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld sei die Gemeinde fein eingekleidet worden. Zur Veranschaulichung stand ein zunächst leerer Kleiderständer in der Kirche, der dann geschmückt wurde. Ernst Preininger begleitete den Gottesdienst musikalisch an der Orgel. Die Jubilare und Jubilarinnen trafen sich anschließend zum Mittagessen und es gab dort reichlich Gelegenheit, sich auszutauschen und die gemeinsamen Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Ein Tag, der noch lange im Gedächtnis bleibt. Bilder: Kirchengemeinde

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.04.2019