Fit in Französisch

Creglingen.Zum insgesamt siebten Mal überreichten Schulleiterin Diana Romen und der verantwortliche Französischlehrer Christoph Ködel das Fremdsprachendiplom „Delf A2“ an Schüler des letzten Abschlussjahrgangs. In einer Feierstunde an der Realschule Creglingen erhielten die zehn Absolventen das entsprechende Zeugnis.

Juni 2018 stellten sich die Jugendlichen neben der Mittleren Reife auch noch der zusätzlichen Fremdsprachenprüfung in Französisch und bestanden diese mit Bravour.

Das international anerkannte Diplom gliederte sich in einen zweistündigen schriftlichen und einen mündlichen Test. Die Abnahme erfolgte durch französische Prüfer. Allen Jugendlichen gelang es, die Situation souverän zu meistern.

Um zu bestehen, muss jeder der vier Prüfungsteile bestanden und insgesamt mindestens 50 von 100 Gesamtpunkten erzielt werden. In vielen zusätzlichen Übungsstunden mit ihrem Lehrer und vor allem viel häuslichem Fleiß wurden zuvor alle Prüfungsteile intensiv vorbereitet und somit die Grundlage für diesen tollen Erfolg gelegt.

Die Realschule ist tolz darauf, dass sich innerhalb der letzten sieben Jahre 60 Freiwillige dieser Prüfung gestellt haben und diese von allen gemeistert wurde. Dabei ist hervorzuheben, dass die Prüfungen vom „Institut français“ in Stuttgart korrigiert werden und der Lehrer keinen Einfluss auf die Korrektur hat. Die längere Wartezeit zwischen Ablegen der Prüfung und Übergabe der Diplome entsteht deshalb, weil das weltweit gültige Diplom direkt vom französischen Staat ausgestellt und versendet wird.

Das Französisch-Diplom „Delf A2“ erhielten: Liana Feist (Klingen), Luisa Rollmann (Weikersheim), Stephanie Meder (Reinsbronn), Antonia Heyder (Elpersheim), Marvin Scheder (Gelchsheim), Wenke Auerbach (Weikersheim), Alina Häfner (Schäftersheim), Stefanie Brennfleck (Tauberrettersheim), Lennart Baumann (Creglingen) und Johannes Strupp (Röttingen). rsc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019