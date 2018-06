Fixiert mit Handschellen

Anzeige

Creglingen/Weikersheim.Nachdem zwei Männer am späten Montagabend in Creglingen im Haus eines 43-Jährigen auf diesen eingeschlagen und ihn bei seiner Flucht aus dem Haus bis auf die Straße verfolgt hatten, flüchteten sie zunächst unerkannt.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme ergaben sich erste Hinweise auf die möglichen Schläger. Bei einer Überprüfung der Wohnanschrift eines Tatverdächtigen wurde einer der beiden angetroffen. Im Zuge der Ermittlungen sollte auch mit dessen Mutter gesprochen werden, was der 15-Jährige verhindern wollte.

Hoch aggressiv beschimpfte und beleidigte er die Beamten und stellte sich diesen in den Weg, um komplett die Fassung zu verlieren. Er fing an, um sich und gegen die Beamten zu schlagen, so dass er mit Handschellen fixiert werden musste. Erst auf dem Polizeirevier beruhigte sich der junge Mann, so dass er einige Zeit später wieder in die Obhut seiner Mutter entlassen wurde. Nun drohen ihm neben der Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auch Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Auch der zweite Tatverdächtige wurde ermittelt.