Fridi Miller contra Uwe Hehn

Creglingen.Wenn die Creglinger Wahlberechtigten am Sonntag, 15. April, einen neuen Bürgermeister wählen, stehen ein Bewerber und eine Bewerberin auf dem Wahlzettel: Amtsinhaber Uwe Hehn und Fridi Miller aus Sindelfingen. Bis zum Bewerberschluss am gestrigen Mittwoch, 18 Uhr, hatten diese beiden ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. Der Gemeinde-Wahlausschuss tagte gestern Abend im Rathaus und ließ die beiden Bewerbungen zu. Der 51-jährige Verwaltungsbeamte Uwe Hehn aus Creglingen ist seit 2010 Bürgermeister des Tauberstädtchens. Die zwei Jahre jüngere Familienhelferin Fridi Miller hat zuletzt unter anderem auch in Niederstetten bei der Bürgermeisterwahl kandidiert, wo sie auf vier Stimmen (0,15 Prozent) kam.

Am Montag, 9. April, erfolgt in der Mehrzweckhalle Creglingen um 19.30 Uhr die offizielle Kandidatenvorstellung. Falls bei der Wahl am 15. April kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, ist für 29. April eine Nachwahl anberaumt. abo