Führung mit dem Nachtwächter

Creglingen.Eine Nachtwächterführung in der historischen Altstadt von Creglingen gibt es am Freitag, 28. Dezember, um 19 Uhr ab Kreissparkasse.

Zwischen Weihnachten und Neujahr bieten die Gartenfreunde zum vierten Mal eine Nachtwächterführung durch die weihnachtlich geschmückte Altstadt mit umliegendem Gelände an.

Nach der Begrüßung führt der Nachtwächter zusammen mit dem Stadtvogt und den rosigen Hoheiten vorbei an historischen Gemäuer und Gebäuden. Viel Neues erfährt der Besucher aus mittelalterlichen Geschehnissen.

In den mit Kerzen und Fackeln beleuchteten Romschlössle-Garten sind besondere Überraschungen zu erwarten. Pikante Einlagen vom Wächter und dem Stadtvogt aus früheren Zeiten, ertönen aus dem Schloss-Turm und an diversen anderen historischen Stellen mit Gesang. Gemütlich endet der Abend in geselliger Runde im Schlosshof. Veranstalter ist der Gartenbauverein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018