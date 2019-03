Für Baugebiete auch in kleinen Ortsteilen

Schonach.Stadtrat Joachim Kästner feiert am heutigen Donnerstag seinen 60. Geburtstag. Seit 2014 vertritt der Schonacher die ehemals selbstständige Gemeinde Finsterlohr im Creglinger Gemeinderat.

Joachim Kästner wurde am 21. März 1959 in Creglingen geboren. Nach dem Abschluss der Realschule absolvierte er eine Maurerlehre und begann anschließend das Studium an der FH Karlsruhe.

Im Herbst 1985 gründete er das Ingenieurbüro für Baustatik und Bauleitung, das er bis heute erfolgreich führt. Er plant und wickelt über die Wohnbau Kästner GmbH&Co.KG die Erstellung schlüsselfertiger Wohnhäuser ab.

Joachim Kästner ist seit 1989 mit Martina Kästner verheiratet und stolzer Vater von drei erwachsenen Kindern. Seine Interessen gelten dem Angelsport, dem Tennisspiel und dem Golfspiel. Etliche Jahre war er im Vorstnd und unterstützt bis heute seine Mannschaften als aktiver Spieler.

Seit 2014 gehört Joachim Kästner auch dem Gemeinderat der Stadt Creglingen an. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Schaffung kleinerer Baugebiete in den Teilorten, die Ausweisung und Erschließung eines Industriegebietes für die Gesamtgemeinde, die Erweiterung eines Baugebietes unterhalb des Industriegebietes Äckerbrunnen sowie die Sanierung und Erhaltung der Schulen.

