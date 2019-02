Für Ehrenpreise hängt die Latte hoch

Der Pferdemarkt gilt als Creglinger Nationalfeiertag. In besonderem Maß trifft das auf den Ländlichen Reit- und Fahrverein zu, für den der „Gailmarkt“ der Höhepunkt im Jahresablauf ist.

Creglingen. Die glorreichen Zeiten des Pferdemarktes scheinen vorbei – wenn man den Blick allein auf die Zahl der aufgetriebenen Pferde richtet. Vor zehn Jahren waren in den zwei Prämierungsringen in der Kieselallee noch über 200 Pferde versammelt – in den letzten beiden Jahren waren es nur noch 103 beziehungsweise 116.

Ursache für den Einbruch war nicht etwa schlechtes Wetter, das in der Vergangenheit immer mal wieder für schlechten Besuch gesorgt hatte. „Früher war die Bereitschaft der Pferdebesitzer einfach größer, am Pferdemarkt teilzunehmen,“ sagt Christine Pehl, die seit gut 25 Jahren Mitglied im Verein ist, zunächst Reitwartin war und den Reit- und Fahrverein nun seit gut fünf Jahren als Vorsitzende leitet.

„Vielen ist der Aufwand im Vorfeld und am Tag selber zu groß“, sagt Claudia Ranzinger, die zweite Vorsitzende des Vereins. So muss man damit rechnen, dass es auch bei der 99. Auflage des Creglinger Nationalfeiertags am kommenden Mittwoch, 13. Februar, keine neuen Rekorde gibt. Dieser liegt bei 243 Tieren, erzielt im Jahr 2002. Der rückläufige Trend trifft übrigens auch andere Veranstalter, beispielsweise Niederstetten, wo der Rückgang noch stärker ist.

Es ist ja nicht damit getan, schon frühmorgens oder am Vorabend den Vierbeiner für den großen Auftritt herzurichten. Dazu kommt, dass Führerschein-Neulinge seit den 2000-er Jahren einen Extra-Nachweis für die Nutzung eines Hängers vorweisen müssen.

Vor allem für auswärtige Besucher stellt sich zudem die Frage, was sie in der Zeit zwischen der Prämierung und dem Festumzug mit ihrem Tier machen – nicht jedes Pferd hält es drei bis vier Stunden im Hänger aus. So gibt es einige Pferdebesitzer, die nur an der Prämierung teilnehmen beziehungsweise nur am Umzug. Turnierpferde sieht man so gut wie nicht mehr, „ihren Besitzern ist die Teilnahme an solchen Großveranstaltungen zu gefährlich,“ berichtet Claudia Ranzinger.

Der Reit- und Fahrverein stellt stets auch ein Mitglied der Jury, deren Aufgabe es ist, die teilnehmenden Pferde zu bewerten. Die Sauberkeit, der Gang oder auch der Futterzustand fließen in das Urteil mit ein. Wer einen Ehrenpreis erhalten will, muss hohe Anforderungen erfüllen. Es schaffen nicht viele, diese anspruchsvolle Hürde zu nehmen, denn die Latte hängt hoch. Aber auch einen ersten Preis gibt es unter den strengen Augen der Jury nicht mal so im Vorbeigehen.

Für manche Pferdehalter hat die Auszeichnung indes nicht mehr den Stellenwert wie früher, deshalb nehmen sie auch den hohen Aufwand nicht mehr in Kauf, der mit dem Besuch des Pferdemarktes verbunden ist. Für andere wiederum ist die Teilnahme einfach Tradition, „hier trifft man Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht,“ meint Christine Pehl schmunzelnd. „Beim Pferdemarkt kommt halt jeder aus seinem Loch“, ergänzt Claudia Ranzinger lachend. Für den Reit- und Fahrverein, der 1961 gegründet wurde, ist der Pferdemarkt mittlerweile der Höhepunkt im Jahresprogramm. Zehn bis 15 der insgesamt über 100 Mitglieder beteiligen sich aktiv am Pferdemarkt. Früher veranstaltete der Verein auf seiner Reitanlage im Craintaler Weg die in der Bevölkerung sehr beliebten Kutschentage und Spring-Turniere – aufgrund gestiegener Anforderungen und sinkender Helferzahlen sind gerade letztere Pferde-Events in Creglingen nicht mehr durchführbar.

Das letzte große Reitturnier fand vor rund acht Jahren statt. Beliebt ist nach wie vor das Reiten für jedermann, das der Verein immer am ersten Freitag in den Sommerferien anbietet. Kinder sind für Pferde nach wie vor zu begeistern. Was allerdings nachlässt, ist das dauerhafte Engagement des Nachwuchses. „Wenn es zu anstrengend wird, hören manche mit dem Reiten wieder auf,“ so Christine Pehl. „Es gehört zum Reiten halt mehr dazu, als sich auf das Pferd zu setzen und zu grinsen,“ ergänzt ihre Vereinskollegin. Da müsse schon auch kräftig mit angepackt werden.

Aufgrund sinkender Besucherzahlen und fehlender Helfer hat der Verein auch den lange Jahre traditionellen Pferdemarkt-Tanz inzwischen eingestellt. Letztmals fand er vor zwei Jahren statt, und auch da nicht am Mittwoch, sondern erst am darauf folgenden Wochenende.

Seit 2017 ist Pferdewirtin Jutta Betzing aus dem Creglinger Stadtteil Erdbach Pächterin der Reitanlage. Sie betreibt auf ihrem Hof in Erdbach eine Fjordpferdezucht, während der Reitunterricht mittlerweile auf der Anlage des Reitvereins in Creglingen stattfindet.

Jutta Betzing ist ebenfalls treue Teilnehmerin am Pferdemarkt– mit dabei sind stets einige Kinder, die ebenfalls mit großer Freude bei der Sache sind. Gut zu erkennen ist Jutta Betzings Truppe übrigens meist an der leicht fastnachtlichen Verkleidung. Und egal, wie viele Pferde letztlich aufgetrieben werden: diejenigen, die sich den Besuch des Pferdemarktes nicht entgehen lassen, haben allemal ihren Spaß an diesem besonderen Creglinger Tag…

