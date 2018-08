Fußballturnier für Jedermann

Finsterlohr.Der Jugendclub Finsterlohr veranstaltet am Wochenende 18./19. August sein Fußball-Jedermannturnier auf dem Sportplatz in Finsterlohr. In diesem Jahr sind zwölf Hobbymannschaften am Start. Titelverteidiger ist „Barca“, das letztes Jahr die Dauer-Sieger „Die Glorreichen Sieben“ entthront hatte. Beide Teams sind auch in diesem Jahr dabei und zählen, zu den Favoriten. Die Auslosung ergab folgende Gruppeneinteilung: Gruppe A: Barca, Sektkorken, Schoni Deutschland. Gruppe B: Glashoch Rangers, Arminia Bierfehlt, Mostkeller Crondl. Gruppe C: Muggebatsche 09, Stone Break Jumpers, Brüddlbuben. Gruppe D: Die Glorreichen Sieben, Imperium, Haller. Auftakt ist am Samstag, 18. August, um 10 Uhr mit den Vorrundenspielen. Die Viertelfinalspiele folgen am Samstag um 16 Uhr. Abends ist Party mit den „Bass-Tuners“. Am Sonntag, 19. August, wird das Turnier um 11 Uhr fortgesetzt. Ab zirka 14 Uhr sind die Platzierungsspiele, das Endspiel ist um 19 Uhr. Die Siegerehrung erfolgt gegen 21 Uhr im Festzelt, hier spielen die „Franken-Bengel“ zur Unterhaltung auf. Für die Kinder gibt es an beiden Tagen eine Hüpfburg. abo

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.08.2018