Gartenstühle und Blumen beschädigt

Anzeige

Creglingen.Zerstörungswütig waren Unbekannte in Creglingen unterwegs. Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag rissen sie in der Hauptstraße und auf der Tauberbrücke die Blumenbepflanzung aus den Blumenkästen. Am Taubertorplatz traten sie einen Abfalleimer aus der Halterung. Bereits im Zeitraum von Sonntag bis Montag hatten Unbekannte an der Neuen Straße mehrere Gartenstühle einer Gaststätte in der Neuen Straße in den nahegelegenen Herrgottsbach geworfen. In beiden Fällen ist die Höhe des Sachschadens noch nicht bekannt. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07934/9947-0 an den Polizeiposten Weikersheim. pol