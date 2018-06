Gefahr für Wald und Wanderer

Anzeige

Creglingen.Vor etwa zwölf Jahren begann in den deutschen Wäldern, vom Osten her kommend, das große Eschensterben. Lichte Kronen, Äste ganz ohne Laub, Nottriebe, Totholz - das sind die auffälligsten Symptome der schleichenden Krankheit. Auch im Main-Tauber-Kreis ist die Existenz der Baumart Esche bedroht, erklärt Dagmar Wulfes, Leiterin des Forstamtes im Landratsamt. Das Eschentriebsterben wirke wie ein jährlicher kräftiger Rückschnitt der Kronen, sagt Wulfes weiter. Dies schwäche auf Dauer die Bäume so stark, dass diese entweder absterben oder von holzerstörenden Pilzen befallen werden können.

Daher bietet das Forstamt am Freitag, 15. Juni, um 14 Uhr eine Infoveranstaltung zum Eschentriebsterben an.

Sporen befallen Blätter

Treffpunkt für die zirka zweistündige Veranstaltung ist am Waldparkplatz „Klosterwald“ Creglingen, 300 Meter nach dem Ortsausgang Erdbach in Richtung Freudenbach. Neben Erläuterungen zur Diagnose des Eschentriebsterbens werden auch Informationen zum Einschlag der Eschen und zur waldbaulichen Weiterbehandlung der Bestände gegeben.