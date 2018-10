Gegen Bau stimmen

200 000 Masthähnchen untergebracht in vier Ställen zu je 50 000 Tieren! Hierbei von Tierwohlkonzeptställen zu sprechen, kann nur blankem Zynismus oder völliger Ignoranz der tatsächlichen Situation entspringen. Anders als auf dem abgebildeten Foto gezeigt, stehen die Tiere am Ende ihrer Mastzeit (nach 39 Tagen Leidenszeit!) dicht an dicht gedrängt.

Zwischen der Ein- und bis zur Ausstallung betritt niemand den Stall, so dass die Tiere in ihren eigenen Exkrementen stehen. Kranke, verletzte und tote Artgenossen liegen dazwischen. Glaubt tatsächlich jemand, dass Tiere sich hier wohl fühlen? Massentierhaltung jeglicher Art führt zwangsläufig zu Massentiertransporten und Massentierschlachtungen unter katastrophalen Bedingungen, wie im Schlachthof Tauberbischofsheim aufgedeckt. Und das alles nur aus Gier nach Profit und viel billigem Fleisch!

Die Aussage von Bürgermeister Hehn, die Debatte über Massentierhaltung sei „sinnlos“, da die Tiere früher schlechter gehalten wurden als heute, ist daher mehr als nur zynisch. Die Debatte ist im Gegenteil aktueller den je! Wer wirklich von Tierwohl sprechen möchte, hat nur eine Möglichkeit – den kompletten Verzicht auf alle tierischen Produkte!

Wir hoffen, dass die Gemeinderäte ihrer Verantwortung dem im Grundgesetz (Art. 20 a GG) verankerten Recht auf Tierschutz gerechter werden, als dies das Stadtoberhaupt an den Tag legt und gegen den Bau dieser Anlage stimmen.

