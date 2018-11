Geld fließt in Hilfsprojekte

Creglingen.Eine Spende des Bad Mergentheimer Vereins Haus und Grund ging zur Hälfte an die Jugendhilfe Creglingen zur Unterstützung ihres Bauernhofprojektes, die zweite Hälfte erhält der Creglinger „SoFa“. Wie viele soziale Organisationen sind beide Vereine auf Spenden angewiesen.

Der Verein Haus und Grund spendet Geldbeiträge an soziale Organisationen, um der sozialen Verantwortung er Grundbesitzer Rechnung zu tragen. Regelmäßig wählt der Verein soziale Projekte für die Spende aus, die von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der erste Vorsitzende Florian Reis übergab den Scheck in Höhe von 3000 Euro an den Geschäftsführer der Jugendhilfe Werner Fritz und dem Vorsitzenden des SoFa Joachim Matthey. Haus und Grund hat seinen Sitz in Bad Mergentheim und rund 770 Mitglieder. Der Verein berät Immobilienbesitzer und Vermieter und vertritt ihre Interessen.

Die Jugendhilfe realisiert derzeit nahe Grünsfeld ein Bauernhofprojekt mit Eröffnung einer zweiten Stabilisierungsgruppe, in der meist traumatisierte Kinder mit Unterstützung von Natur und Tieren wieder Vertrauen ins Leben, Verlässlichkeit und Beziehungen erlernen können. Den anderen Teil der Spende erhält SoFa, der eng mit der Jugendhilfe zusammenarbeitet. 2006 gegründet, unterstützt er heute u.a die Schulsozialarbeit an den Creglinger. Zudem möchte er den von der Jugendhilfe betreuten Kindern, Jugendlichen und Familien Hilfe in unverschuldeten Notsituationen geben. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018