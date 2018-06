Anzeige

Uwe Hehn hob mit Blick auf seine ersten acht Jahre als Creglinger Bürgermeister die „gute Zusammenarbeit“ mit dem Gremium hervor. Man habe in dieser Zeit „viel vorbereitet“. In Zukunft gehe es nun verstärkt an die Umsetzung, sagte der Bürgermeister mit Blick auf die Stadtentwicklung. Auch die Straßensanierung bleibe ein wichtiger Faktor, genauso wie die Dorfentwicklung. So stünden in Zukunft in Freudenbach und Waldmannshofen noch umfangreiche Maßnahmen an. „Wir haben viel zu tun, aber gemeinsam schaffen wir es,“ war Uwe Hehn überzeugt.

Kein Problem habe er mit „kontroversen Diskussionen“. Die, so das Stadtoberhaupt, „gehören auch dazu“. Mit Blick auf die Kommunalwahlen im Jahr 2019 versprach Uwe Hehn schon heute dem künftigen Gemeinderat eine „konstruktive Zusammenarbeit“. Dass die Wahlbeteiligung im April trotz weniger Kandidaten so hoch gewesen sei, sei für ihn ein Ansporn, sich weiter für die Stadt und die Belange ihrer Bürger einzusetzen, „und auch für die Wähler, die mir ihre Stimme nicht gegeben haben“. abo

