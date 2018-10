Gemeinsam über Zukunft sprechen

Creglingen.Die Creglinger SPD bietet eine Diskussion an: „Wohin geht die Reise für die Stadt? Wer Zukunft gestalten will, muss auch neuen (auf den ersten Blick vielleicht verrückten) Ideen freien Lauf lassen.

Zum Auftakt der Diskussion wird eine solche Idee vorgestellt: Wie können regionale, kleinbäuerliche Landwirtschaft, Handwerk, Seminare von Anbietern in Creglingen und kulturelle Angebote unter einen Hut gebracht und gemeinsam vermarkten werden? Dafür wurden schon Anregungen aus Gesprächen mit Einzelnen aufgegriffen und zu einem ersten, groben Konzept zusammengefasst.

Die Creglinger SPD veranstaltet dieses Treffen in ungewöhnlichem Format am 19. Oktober um 19 Uhr im Saal im „Gasthaus zum Hirschen“ in Creglingen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.10.2018