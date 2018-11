Gemeinsames Singen in entspannter Atmosphäre

Finsterlohr.Den letzten Abend aus der neuen Hausmusik-Reihe des Familienzentrums Creglingen gestalteten Katja Keller und Anna-Maria Schmieg unter dem Motto „Spaß am Singen“ im Ortsteil Finsterlohr.

Auch hier fanden sich etwa 35 große und vor allem kleine Menschen zum gemeinsamen Singen, Musizieren und Bewegen zusammen. Beim vorerst letzten Hausmusikabend galt der Leitspruch „Danke (Gott) für die Lieder. die in uns klingen, danke (Gott) für den Spaß am Singen“ (Familienlobpreis).

Der Spaß war deutlich zu spüren, zumal die Bewegung diesmal im Vordergrund stand. In den gesungenen Liedern ging es immer um die Liebe zu Gott. Einige kleine Sängerinnen und Sänger vom Kinderchor „Notenknöpfe“ präsentierten sichtlich begeistert die dazu passenden Bewegungen und steckten damit die ganze Gruppe an, Körpereinsatz zu zeigen. Man konnte sich auch alte Lieder aus den Zeiten der Kinderkirche wünschen, welche von Anna – wenn möglich – auf dem Klavier begleitet wurden, so wurden unter anderem gesungen „Vater Abraham“, „Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund“ oder „Sei ein lebendiger Fisch“. Es entstand eine einerseits besinnliche, von Kerzenlicht umrahmte, aber auch eine sehr lebendige Atmosphäre. „Sehr schön“: So fasste es eine Mama zusammen und brachte damit das Echo der ganzen Hausmusikreihe auf den Punkt. Zu den fünf Abenden kamen durchschnittlich jeweils über 30 Besucher.

Gegen einsames Weihnachten

Mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest hat das Familienzentrum eine neue Aktivität für Menschen im Auge, die Weihnachten nicht alleine verbringen möchten: „Was wäre, wenn alle Menschen in und um Creglingen, die Weihnachten nicht alleine verbringen möchten, sich zusammentäten und es gemeinsam feierten? Ob im eigenen Wohnzimmer oder im Begegnungszentrum Komm, das bleibt ganz ihnen überlassen,“ sagt Erika Weimer, Leiterin des Familienzentrums. Das Zentrum bietet die Möglichkeit, sich zu verbinden und zu vernetzen. Alle Anrufe werden auf Wunsch vertraulich behandelt, Infos unter 07933/70144, familienzentrum@creglingen.de

