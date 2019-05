Gemütlichkeit und Musik

Niederrimbach.Männergesangverein und Landfrauenverein Niederrimbach feiern am Wochenende 1. und 2. Juni ihr traditionelles Schulhoffest am alten Schulhaus mit Bewirtung, guter Musik und Zeltgottesdienst.

Mit einem gemütlichen Abend mit Musik beginnt das Fest am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr. Für die Gäste wird ein großes Zelt aufgestellt, so dass bei jedem Wetter gefeiert werden kann. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr ein evangelischer Zeltgottesdienst, den Pfarrerin Fraukelind Braun, Creglingen, gestaltet. Für die musikalische Gestaltung sorgen der Gemischte Chor Niederrimbach und der Posaunenchor Neubronn. Anschließend gibt es Mittagessen und später auch Kaffee und Kuchen von den Landfrauen. Im Laufe des Nachmittags trägt die Chorgemeinschaft der Männergesangvereine Niederrimbach, Creglingen und Archshofen ansprechende Chorsätze vor. Mit Unterhaltungsmusik von Andreas Klenk endet das Schulhoffest am Abend.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019