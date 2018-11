„Genügt nicht mehr, nur zu erinnern“

Creglingen.Eine Gedenkstunde zur Reichspogromnacht veranstalteten die Stadtverwaltung Creglingen und der DGB-Kreisverband am Jüdischen Friedhof in Creglingen.

Die Gedenkfeier wurde von Bernhard Löffler, Geschäftsführer der DGB-Region Nordwürttemberg, und Silke Ortwein, Gewerkschaftssekretärin, mit Gitarre und Gesang musikalisch unter anderem durch das „Sophie Scholl Lied“ umrahmt. Zu Beginn erinnerte Bürgermeister Uwe Hehn an das Pogrom am 25. März 1933 in Creglingen, das fünf Jahre später im ganzen Reichsgebiet mit der Reichspogromnacht seine Fortsetzung fand. Er verglich diese Nacht mit den aktuell stattfindenden Märschen durch verschiedene Städte, bei denen aufgefordert wird, Gruppen und Personen anderer Hautfarbe, Herkunft und Glaubens zu diskriminieren und auszugrenzen. Hehn sagte, es sei wichtig, der Vergangenheit zu gedenken, gerade auch weil junge Menschen über das Pogrom nichts mehr wüssten.

Bernhard Löffler mahnte in seiner Ansprache die Aufarbeitung von Nazismus, Rassismus und Antisemitismus als Aufgabe an, die lange nicht in ihrer ganzen Dimension gesehen worden sei. Er berichtete über den 25. März 1933 in Creglingen und den 9. November 1938, über die Opfer, über Hass und Zerstörungswut und den sich abzeichnenden Weg jüdischer Menschen in Deutschland.

Er stellte die Frage, wie Menschen zu Tätern wurden und ob wir genauso handeln würden wie jene, die wir heute als Täter bezeichnen. Löffler fragte, was diese Erkenntnis für uns bedeute, wenn wir nicht zu Tätern werden wollten. Allen Anwesenden gab er mit auf den Weg: „Es genügt längst nicht mehr nur zu erinnern. Wir leben in einer Zeit, in der es wichtiger denn je ist, entschieden Haltung zu zeigen, die demokratischen Grundwerte zu schützen und diese zu leben, um auf die Herausforderungen der Zeit besonnen zu reagieren. Das erfordert zuweilen Mut und ist schmerzhaft, aber wir können und dürfen nicht länger warten.“ Anschließend wurden die Lebensläufe aller 16 Opfer des Pogroms vom 25. März 1933 verlesen und für jedes Opfer ein Stein zum Gedenken auf die Friedhofsmauer gelegt. stvc

