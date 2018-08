Geplante Senioreneinrichtung nimmt die nächste Hürde

Anzeige

Die geplante Senioreneinrichtung in Creglingen hat die nächste Hürde genommen: Der Gemeinderat beschloss den Entwurf des Bebauungsplanes „Craintaler Weg“. Von Anwohnern hagelt es Kritik.

Creglingen. Dass es in der jüngsten Sitzung des Creglinger Gemeinderates im Romschloss „heiß“ zuging, lag weniger an dem hoch umstrittenen Thema „Altenpflegeheim“, sondern vor allem an den tropischen Temperaturen. Die Verwaltung hatte im Saal des Romschlosses extra eine mobile Klimaanlage aufgestellt, doch die Hitze forderte trotzdem ihren Tribut. Denn erstmals in der jüngeren Geschichte des Gemeinderates wurde die Sitzung nach gut 90 Minuten für eine zehnminütige Hitzepause unterbrochen.

Dass es nicht noch hitziger wurde, obwohl mit dem zwischen Craintaler Weg und Waldstraße geplanten Altenheim ein umstrittenes Thema auf der Tagesordnung stand, lag vor allem an der Zurückhaltung der Zuhörer, die sich, bis auf eine Ausnahme, während der Sitzung nicht zu Wort meldeten. Ihre zum Teil heftige Kritik an dem Plan hatten sie zuvor schon schriftlich fixiert – die Stellungnahmen waren allesamt eingearbeitet worden in die Sitzungsvorlage, die am Dienstag als Beratungsgrundlage diente. Am Ende beschloss der Gemeinderat einstimmig den Entwurf des Bebauungsplanes „Craintaler Weg – Erweiterung und vierte Änderung“.