Gezieltes Training brachte den Erfolg

Zahlreiche Schüler haben 2018 wieder an der Realschule Creglingen (RSC) das Deutsche Sportabzeichen abgelegt.

Creglingen. Die Auszeichnung für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit erlangten rekordverdächtige 201 RSC-Sportler.

Plus von 25 Abzeichen

Im Vergleich zu den Vorjahren war dies nochmals eine Steigerung um etwa 25 Abzeichen. Damit haben 2018 knapp 58 Prozent der RSC-Schüler das Abzeichen abgelegt.

Die Creglinger Realschulrektorin Diana Romen würdigte in einer kleinen Feierstunde auch die engagierten Sportlehrkräfte. Deren Enthusiasmus habe sich sicherlich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt.

Schon im Zuge der Bundesjugendspiele erfüllten viele Schüler einen Großteil der geforderten leichtathletischen Disziplinen aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Darüber hinaus konnten die Kinder und Jugendlichen für die noch fehlenden Werte im Sportunterricht gezielt trainieren und diese anschließend erfolgreich ablegen. Schulleiterin Romen überreichte nun die Urkunden und die begehrten Abzeichen des deutschen Fitness-Ordens an die glücklichen Sportler. An der Realschule Creglingen wurden eine ganze Reihe von Abzeichen überreicht. Insgesamt gab es dort 30 Auszeichnungen in Gold, 86 Silber-Nadeln und 85 Bronze-Abzeichen. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019