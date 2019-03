Goldene Konfirmation in Freudenbach gefeiert

Freudenbach.Goldene Konfirmation wurde in der St. Blasius Kirche gefeiert. Die Konfirmandenjahrgänge 1968 und 1969 wurden zusammengefasst. Den Festgottesdienst hielt Pfarrerin Simone Mielke. Wie vor 50 Jahren zog man feierlich in die Kirche und wohl jeder erinnerte sich an die Zeit von damals. Die Festpredigt verglich den Glauben mit einem Regenschirm. Er ist da, aber oft steht er im Eck oder wird vergessen. Besser sei es, den Schirm immer präsent zu haben, bei Regen wie bei Sonnenschein, so die Pfarrerin. Er liegt im Auto, oder klein zusammengefaltet in der Handtasche. Der Glauben gebe wie der Schirm Schutz und Sicherheit vor Gefahren und Zweifel, so die Pfarrerin. Er sei ein sicherer Weg auch in der Zukunft. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Chor aus Frauental und Freudenbach unter der Leitung von Ernst Preininger, begleitet von Gabriele Bergmann an der Orgel. Gertraud Neser,Vorsitzende des Kirchengemeinderates erinnerte an das Weltgeschehen in diesen beiden Jahren sowie an die damalige Feier der Konfirmation. 25 Konfirmanden aus Freudenbach, Frauental und Schön erhielten von Pfarrerin Mielke ihren Denkspruch erneut überreicht. Mit dem Heiligen Abendmahl endet die Feier. Bilder: Lang

