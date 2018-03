Goldene Konfirmation in Lichtel gefeiert

Anzeige

Lichtel.15 Personen des Jahrgangs 1968 feierten jetzt goldene Konfirmation in der Nikolauskirche Lichtel. Die Jubilare kamen aus den früheren Kirchengemeinden Finsterlohr, Schmerbach und Lichtel, der heutigen FiSchLi-Gemeinde. In einer würdigen Feier, die vom MGV Oberrimbach-Lichtel und dem Posaunenchor Blumweiler-Schmerbach feierlich umrahmt wurde, hat der besondere Tag begonnen. Pfarrer Staak ist in seiner Predigt sehr auf die Zeit vor 50 Jahren eingegangen, anschließend erneuerte er den Segen für die Konfirmanden. Beim anschließenden Mittagessen und einer Führung im Lichteler Landturm gab es vieles zu erzählen und so manche Erinnerung wurde geweckt, bevor die gemeinsame Kaffeerunde den schönen Tag zur goldenen Konfirmation ausklingen ließ. Bild: Kirchengemeinde