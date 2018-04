Anzeige

Die Bücher sind kleine Nachschlagwerke, die jeweils sieben goldene Verhaltenstipps darlegen. „Pils oder Kölsch?“ liefert Tipps im Umgang mit (Mehrheits)deutschen. Der Ratgeber erklärt kurz und prägnant die Kultur, Benimmregeln und Lebensweisen der Deutschen.

Das Gegenstück „Tee oder Mokka“ vermittelt Hintergrundinformationen, die das Verhalten religiöser und traditionell patriarchalisch geprägter Familien erklären und damit Missverständnisse vermeiden hilft. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit zu einem Austausch und einer Diskussionsrunde. Der Eintritt ist frei. Der Diplom Pädagoge Benjamin Bulgay, geboren in der Türkei, aufgewachsen in Deutschland, hat nach dem Abitur Informatik, Sozialpädagogik und Pädagogik studiert. Seit 1994 leitet er eine multikulturelle Einrichtung in Wiesbaden und befasst sich bundesweit wissenschaftlich und praktisch mit der Integration von Migranten. Schwerpunkt: Förderung und Begleitung von Familien im Bildungs- und Erziehungsbereich.

2016 gründete er das Weiterbildungsinstitutes SIK (Systemisch-Interkulturelles Kompetenzcentrum) unter dem Dach des Lern-Planeten. Benjamin Bulgay hatte bereits zahlreiche Veröffentlichungen zu dem Thema Integration.

