Große Freude über konstanten Mitgliederzuwachs

Des Weiteren wurde im Freibad ein Spielenachmittag für die Kinder und Jugendlichen ausgerichtet und ein Kennenlernabend der Bezirksjugend veranstaltet.

Im Kassenbericht berichtete Kassenwartin Denise Neser von einem sehr positiven Ergebnis. Zurückzuführen waren die Jahres-Mehreinnahmen vor allem auf die sehr erfolgreiche Poolparty im Freudenbacher Freibad. Durch einen weiteren erheblichen Zuwachs stieg der Mitgliederstand zum 31. Dezember auf insgesamt 198 Mitglieder, und auch im neuen Jahr kamen wieder einige neue Mitglieder hinzu, so dass man jetzt 211 Mitglieder hat. Als 200. Mitglied wurde Timon Matthes aus Neustett mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk geehrt.

Kassenwart Hartmut Hammel bestätigte die einwandfrei geführte Kasse sowie das sehr positive Ergebnis für das vergangene Jahr, so dass einer Entlastung nichts im Wege stand. Die Entlastung des gesamten Vorstands beantragte dann der Vorsitzende des Bezirks Tauber, Heiko Lang. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Anschließend stellte Denise Neser den ausgeglichenen Haushaltsplan 2018 vor, welcher ebenfalls einstimmig verabschiedet wurde. Heiko Lang überbrachte die Grüße des Bezirks und war sehr erfreut über den doch konstanten Mitgliederzuwachs. Andere Ortsgruppen hätten da größere Probleme und zum Teil sogar Mitgliederschwund. Es folgten das Grußwort und der Dank für geleistete Dienste an die Ortsgruppe von Ortsvorsteher Hartmut Hammel. Als Vertreter der Freudenbacher Senioren würdigte der ehemalige Ortsvorsteher Eugen Schmidt die Leistungen der kleinen, aber rührigen Ortsgruppe und übergab eine großzügige Geldspende. Des Weiteren folgten noch einige Worte des Ehrenvorsitzenden Werner Foss, sowie die Grüße des „Förderverein Freibad Freudenbach“ durch Reiner Neser.

Als nächster Tagespunkt standen die Neuwahlen des gesamten Vorstands für die nächsten drei Jahre an. Als Wahlleiter fungierte Bezirksvorsitzenden Heiko Lang. Als alter und neuer Erster Vorsitzender wurde Dieter Klingauf in seinem Amt bestätigt. Zum Stellvertretenden Vorsitzenden wurde Werner Neser wiedergewählt. Denise Neser als Leiterin Wirtschaft und Finanzen sowie deren Stellvertreter Helmut Heißwolf wurden ebenfalls im Amt bestätigt. Die Posten der beiden Kassenprüfer übernahmen wieder Hartmut Hammel und Werner Bach. Bestätigt im Amt als Technischer Leiter wurde Harald Neser. Als stellvertretende Technische Leiterin wurde Clarissa Neser wiedergewählt. Ebenso im Amt bestätigt wurde Jugendwartin Isabell Neser sowie ihre Stellvertreterin Jasmin Neser. Weiterhin den Posten des Schriftführers und Pressewart übernehmen Karin Klingauf und Werner Stodal als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.

Als Beisitzer in den Vorstand wurden Nadine Letterer, Carolin Klingler, Stefan Nagel und Maximilian Hammel wiedergewählt. Als Delegierte für die Bezirkstagung im Jahr 2020 wurden Harald Neser, Isabell Neser, Werner Stodal und Karin Klingauf ernannt. Dieter Klingauf als Beisitzer im Bezirksvorstand sowie Werner Neser als stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe sind bereits automatisch stimmberechtigt. Die Ersatzpersonen der Delegierten im Bezirk wurden in Person von Nadine Letterer, Jasmin Neser, Carolin Klingler und Stefan Nagel bestimmt. Der wiedergewählte Vorsitzende Dieter Klingauf, bedankte sich auch im Namen seiner Kollegen für das Vertrauen und setzt auf die Unterstützung der gesamten Ortsgruppe während der neuen Amtszeit. Anschließend standen die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft an: Zehn Jahre (Mitgliedsehrenzeichen in Bronze): Colette Brabletz, Sarah Kilian und Max Heißwolf. 20 Jahre (Mitgliedsehrenzeichen in Silber): Eugen Schmidt, Ralf Scherer, Heiko Scherer, Friedrich Albrecht, Jürgen Balbach, Martin Kohler, Stefan Erdenbrecht, Frank Preuß, Jörg Kohler, Sandra Tschischka.

Als besondere Auszeichnung wurde Hermann Köhler für 50-jährige Mitgliedschaft das Ehrenzeichen in „Gold“ überreicht. kk

